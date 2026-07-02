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Elazığ'da kapalı büfeden aldıkları suyun parasını bırakan çocuklar kamerada

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Elazığ'da kapalı bir büfeden su alan 4 çocuk, paralarını kovaya bırakarak dürüstlük örneği sergiledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kapalı büfeden aldıkları suyun parasını bırakan çocuklar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sabah saatlerinde Çayda Çıra Mahallesi'ndeki büfesini açan Umut Aksakal, iş yeri önündeki boş kovada para olduğunu fark etti.

Durumu merak eden Aksakal, iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kaydedilen görüntülerde, birlikte hareket eden 4 çocuğun dolaptan aldıkları suyu ve parayı kameraya gösterdiğini, ardından parayı kovaya bırakıp gittiklerini gören Aksakal, çocukların bu davranışının örnek olabilmesi için görüntüyü sosyal medya platformlarında paylaştı.

Paylaşılan görüntü sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.

Aksakal, AA muhabirine, sabah iş yerini açtığında kovada para gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini ve çocukların aldıkları suyun parasını kovaya bıraktıklarını gördüğünü dile getiren Aksakal, "Çocukların kameraya el sallamaları, parayı göstere göstere oraya bırakmaları, yüz ifadeleri beni gerçekten duygulandırdı. Memleketimizde bizi gururlandıracak böyle çocukların olduğunu söylemek isterim." dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın sergilediği bu örnek davranış, bizleri hem gururlandırdı hem de umutlandırdı. Büfe kapalı olmasına rağmen aldıkları suyun ücretini bırakan yavrularımız, dürüstlüğün en güzel örneklerinden birini gösterdi. Elazığ'ımızın mayasında doğruluk, güven ve güzel ahlak vardır. Evlatlarımızı ve kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / İsmail Şen
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