Tekirdağ'da kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Türkmenistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan G.G. isimli şüpheliyi Kapaklı ilçesinde yakalayarak tutukladı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapaklı ilçesinde, Türkmenistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında G.G. isimli şüphelinin Kapaklı ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel