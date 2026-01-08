Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen fuhuş operasyonunda, masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı. Operasyonda 5 bin 805 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel