Kapaklı'da Baba, Kızının Erkek Arkadaşının Yumruklu Saldırısında Ağır Yaralandı

Kapaklı'da Baba, Kızının Erkek Arkadaşının Yumruklu Saldırısında Ağır Yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir baba kızının erkek arkadaşının saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kızının erkek arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada beraber çalışan baba R.Ç. ile kızı S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

S.Ç'nin aynı fabrikada çalışan erkek arkadaşı Ö.C. de tartışmaya dahil oldu.

Ö.C. ile baba R.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.Ç, Ö.C'nin yumruklu saldırına uğrayarak bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince duran kalbi masajla çalıştırılan R.Ç, entübe edilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ö.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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