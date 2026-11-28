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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde afetlere karşı farkındalığın artırılması amacıyla fotoğraf sergisi ve eğitim programı düzenlendi.

Kapaklı Kaymakamlığı tarafından Kapaklı Belediyesi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Mustafa Gürdal, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında açılan "Fotoğraflarla Afet Farkındalık Sergisi" ziyaret edilerek afetlerin yol açtığı sonuçları gösteren fotoğraflar incelendi.

Daha sonra düzenlenen "Afet Eğitimi Hazırlık Günü" etkinliğinde öğrencilere deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Kapaklı AKOM ve ilgili ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise öğrencilere afet anında doğru davranış biçimleri konusunda bilgi verildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin de sunulduğu program, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA