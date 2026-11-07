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Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini inceledi

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Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Veteriner İşleri Müdürü Feride Ceylan ve ekibiyle incelemelerde bulundu. Çetin, sokak hayvanları için daha sağlıklı ve güvenli ortam hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Çetin, Veteriner İşleri Müdürü Feride Ceylan ve beraberindeki ekiple merkezde incelemelerde bulundu.

Merkezin çevre ve iç mekan düzenlemelerini de inceleyen Çetin, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarına sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Çetin, sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA
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