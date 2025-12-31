Kapadokya'da yeni yıl öncesi safari tur faaliyeti yürüten acentalar denetlendi

Kapadokya Alan Başkanlığı, yeni yıl öncesi bölgede ATV ve cip safari turizm faaliyetlerini denetledi.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum personeli ile kolluk kuvvetleri eşliğinde icra edilen denetimlerde, ATV ve cip safari faaliyetlerine katılan turistlerde kask, gözlük ve dizlik gibi koruyucu ekipmanların bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Faaliyeti gerçekleştiren firmaların, gerekli izin ve yeterlilik belgelerinin olup olmadığının da kontrol edildiği denetimlerde, kayıt dışı faaliyet gösteren tur acentelerine gerekli idari yaptırımların uygulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yılı Kapadokya'da karşılayacak ve bölgemizdeki turizm faaliyetlerine katılacak ziyaretçilerin güvenliği için denetimlerimizi sıklaştırdık. Yeni yılda ziyaretçilerin Kapadokya deneyimini en iyi şekilde yaşaması, bölgenin doğal ve kültürel mirasını en güzel şekilde deneyimlemesi bizler için kıymetli. Bu açıdan kuralları ihlal edenlere caydırıcı yaptırımlar uygularken, Kapadokya'da aktivite turizminin çeşitlendirilmesi ve kontrollü bir şekilde geliştirilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor."