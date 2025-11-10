Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları, Atatürk'ü Anma Günü'nde Gökyüzünde Uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki sıcak hava balonları kalkış alanında, turistlere yönelik tur için hazırlanan balon sepetlerine, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"nde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi.

Balonlar, 45 dakika boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.