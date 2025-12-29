Haberler

Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

Güncelleme:
Türkiye'nin turizm cenneti Kapadokya'da sıcak hava balon turları, 4 gündür etkili olan yağmur, kar ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Bölgedeki uçuşlar, hava şartlarına bağlı olarak iptal edilmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, 26 Aralık'tan bu yana bölgede etkili olan yağmur ve kar yağışı ile rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da iptal edildiği öğrenildi.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel




