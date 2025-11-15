Kapadokya'da Mevsimin İlk Karı Masalsı Manzaralar Oluşturdu

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bezeli turizm bölgesi Kapadokya'da, mevsimin ilk karı peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı manzara oluşturdu.

Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapıp fotoğraf çekti.

Sonbahar dolayısıyla sararan ağaç yaprakları ile kar beyazlığının bütünleşmesi de görüntülere yansıdı.

Turist rehberi Sefa Yüksel, AA muhabirine, bir gün önce sonbahar manzarasının hakim olduğu Kapadokya'da, kış mevsiminin güzelliklerine de şahitlik ettiklerini belirtti.

Eşlik ettiği turist kafilesi için kar yağışının sürpriz olduğunu dile getiren Yüksel, "Kapadokya, yaz aylarında kendine has güzelliğe sahip oluyor. Karın altında da peribacaları muazzam bir görüntü oluşturuyor. Bugün doğa üstü bir manzara ortaya çıktı. Herkesi Kapadokya'ya davet ediyoruz." dedi.

Bölgede gezinti yapan Kosovalı turist Erian Ally de otelden çıktıklarında beyaz örtüyle karşılaşmalarının heyecan verici olduğunu ifade ederek, "Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ediyorum. Biraz soğuk ama karşımızda ilginç bir manzara var. Farklı mevsimlerde de burayı deneyimlemek isterim." diye konuştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turlarının iki gündür gerçekleştirilemediği bölgede, meteoroloji verilerine göre kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.