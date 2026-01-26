Haberler

Kültürel mirasın ortasındaki kaçak yapı için harekete geçtiler

Kültürel mirasın ortasındaki kaçak yapı için harekete geçtiler
Güncelleme:
Nevşehir'in Göreme beldesinde, 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanında izinsiz faaliyet yürüten bir restoran, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaldırıldı.

Nevşehir'de, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri Göreme beldesinde 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanında izinsiz faaliyet yürüttüğü belirlenen restoranı kaldırdı.

TURİSTİK BÖLGEDE KAÇAK RESTORAN KALDIRILDI

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Turizmin gelişimini destekliyoruz ancak hiçbir turizm yapısı doğal dokunun önüne geçmemelidir. Yapılaşmaların bölgenin dokusuyla uyumlu olması açısından mimari uygulama projelerini Kapadokya Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuz büyük bir titizlikle inceliyor ve karara bağlıyoruz. Kentsel gelişme alanları ve turizm alanlarının bölge planlamasında, alanın ihtiyaçlarını gözeterek adımlar atıyoruz ve yerel yönetimlerle ortak hareket ediyoruz. Koruma kullanma dengesi içinde gelişimi desteklerken, bölgenin ruhunu korumak adına da izinsiz yapılaşma ile mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

