Kapadokya'da Balonlar, 23 Nisan İçin Türk Bayraklarıyla Uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlarda uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kiraladıkları klasik otomobillerle bölgeye gelen turistler ise ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Balonlar, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca uçtu.