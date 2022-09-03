Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

Güncel Haberler

Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, ağustosta 88 bin 244 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, ağustosta 88 bin 244 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Temsilciliği verilerine göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve yer altı şehirleriyle tanınan Kapadokya bölgesinde ağustosta 4 bin 241 sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Bölgeyi ziyaret edenlerden 88 bin 244'ü sıcak hava balon turuna katılarak, peribacalarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Dilaver Can - Güncel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Nevşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title