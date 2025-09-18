Haberler

Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları bugün ve yarın iptal edildi. Turistlerin peribacaları manzarasını kuş bakışı izleme imkanı ertelemiş oldu. Hava şartları düzelince turların yeniden başlayacağı belirtildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi.

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendi.

Hava şartları uygun olduğunda, yoğunlukla Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresinden gökyüzüne yükselen balonların, hafta sonundan itibaren yeniden bölge semalarına renk katması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.