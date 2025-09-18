Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları bugün ve yarın iptal edildi. Turistlerin peribacaları manzarasını kuş bakışı izleme imkanı ertelemiş oldu. Hava şartları düzelince turların yeniden başlayacağı belirtildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi.
Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendi.
Hava şartları uygun olduğunda, yoğunlukla Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresinden gökyüzüne yükselen balonların, hafta sonundan itibaren yeniden bölge semalarına renk katması bekleniyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.