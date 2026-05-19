Kapadokya'da kötü hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu turları 3 gündür iptal

Nevşehir ve çevresinde etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle Kapadokya'da sıcak hava balonu turları 17 Mayıs’tan itibaren gerçekleştirilemiyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan balon uçuşları da olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildi. Uçuşların, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden başlaması bekleniyor.

Nevşehir ve çevresinde aralıklarla etkili olan yağmur ve rüzgar, balon turlarına engel oldu. Turistlerin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemelerine olanak sunan balon turları 17 Mayıs'tan beri yapılamıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılacak Türk bayrakları ile uçuş yapmak üzere hazırlanan balonlar, sabah gün doğumu vaktinde Göreme beldesindeki uçuş alanlarına sevk edildi.

Tur, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesinin ardından olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

Değerlendirme sonucunu bekleyen ekipler daha sonra araçlarla alandan ayrıldı.

Balon turlarının hava koşullarının normalleşmesinin ardından yeniden bölge semalarını renklendirmesi bekleniyor.

Bölgede uygun hava koşullarında yılda ortalama 220 gün yapılabilen sıcak hava balonu turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
