Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da balayı çiftinin ölümüyle ilgili dava başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kapadokya'ya balayı için giden Kader-Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit gazından ölümüyle ilgili dava başladı. Otel sahibi tahliye talep etti.

KAPADOKYA'ya balayı için giden Kader (24)-Mutlu Akbaş (27) çiftinin konakladıkları odada karbonmonoksit gazından ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında, 3 sanıktan 1'i olan, tutuklu otel sahibi Emin Ağmaz (48), kiralama yoluyla işletmeciliğini yaptığı otelin yapısal sorunlarını bilmediğini ileri sürerek tahliye talep etti. Talebin reddedildiği duruşma, 22 Şubat'a ertelendi.

İstanbul'da geçen yıl mart ayında evlenen Kader-Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, durumu anlattı. Otel personeliyle, çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri, Kader ve Mutlu Akbaş'ın hareketsiz yattığını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri ise çiftin öldüğünü belirledi. Otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. (33) ve resepsiyonist Ahmet K. (44) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ağmaz tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

'TEDBİR ALMADILAR'

Kader-Mutlu Akbaş çiftinin ölümüyle ilgili davada 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin Ağmaz ile tutuksuz sanıklar Tayfun U. ve Ahmet K., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Emin Ağmaz, savunmasında, kiralama yoluyla işletmeciliğini yaptığı otelin yapısal sorunlarını bilmediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı Mustafa Ateş ise olayın gerçekleştiği gün, rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde ilgili kurumlar tarafından uyarı yayınlandığını, daha öncesinde ise aynı otelde baca ve kazanda sorun yaşandığı iddia edilen otel yetkililerinin risk altındaki odaları boşaltıp tedbir almadıklarını savundu. Ateş, olayda kast ihtimali olduğunu ve sanık Tayfun U.'nun da tutuklanmasını talep etti.

DEPODAN ODAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Sanık Emin Ağmaz'ın avukatı İlknur Acar da otel binasının Emin Ağmaz tarafından kiralanmadan önce Akbaş çiftinin hayatlarını kaybettiği odanın, depodan odaya dönüştürüldüğünün belirlendiğini ileri sürerek, olası kast suçunun kabul edilemez olduğunu, lodos ortaya çıktığında hiçbir binanın kaloriferini kapatıp, kazanını söndürmediğini öne sürdü. Avukat Acar, otelin kiralanmasının ardından yetkili kurumlara başvuru yapıldığını, gerekli izinlerin alınması ve denetimlerin yapılmasının ardından işletmenin açıldığını öne sürerek, sanık Emin Ağmaz'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Emin Ağmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı, 22 Şubat'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kapadokya İstanbul Nevşehir Ölüm Kaza Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title