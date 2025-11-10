Kapadokya'da Atatürk Anısına Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya 'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile havalandı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.