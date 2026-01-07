Haberler

Kapadokya'da Çin "At Yılı" kapsamında etkinlikler düzenlenecek

Kapadokya'da Çin 'At Yılı' kapsamında etkinlikler düzenlenecek
Kapadokya Alan Başkanlığı, Çin hayvan takvimine göre bu yılın 'At Yılı' olması nedeniyle şubat ayında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinliklerde gastronomi sokağından gece pazarlarına kadar birçok aktivite olacak ve iki ülke arasındaki kültürel zenginliklerin tanıtılması hedeflenecek.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Çin hayvan takvimine göre bu yılın "At Yılı" olması dolayısıyla "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da etkinlikler düzenlenecek.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede hazırlıklarına başlanan "At Yılı" etkinlikleri şubat ayında gerçekleştirilecek.

Gastronomi sokağından gece pazarlarına kadar düzenlenecek etkinliklerle Çinli ziyaretçi sayısının artması ve iki ülke arasındaki kültürel zenginliklerin karşılıklı tanıtılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile turizmcilerin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Aslanbay, gelecek ay düzenlenecek olan etkinliklerin hedeflenen etkiye ulaşması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Tüm paydaşların ortak amaç uğruna çaba harcamasının bölge turizmi adına memnun edici olduğunu dile getiren Aslanbay, şunları kaydetti:

"Ortak karar alma ve ortak hareket mekanizmasını işletiyor olmamız Kapadokya'nın tanıtılması ve turizm potansiyeline katkısı açısından son derece önemli. Kapadokya'da ilk kez böyle bir etkinlik düzenlenecek. Ben öngördüğümüzden daha büyük bir etkiyle ve geri dönüşle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Ayrıca bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Yıl içerisinde bu tarz etkinlikleri çeşitlendirmeyi ve artırmayı da planlıyoruz."

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
