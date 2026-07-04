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Kapadokya'da balonlar eşliğinde vadide at turu

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Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen 2. Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali'nde, sıcak hava balonları eşliğinde vadilerde at turu yapıldı. Yerli ve yabancı turistler eşsiz manzarada keyifli anlar yaşadı.

NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ' Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali'nin ikinci gününde, sıcak hava balonları eşliğinde vadilerde at turu yapıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin at kültürü ve atçılık geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' kapılarını açtı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalin ikinci gününde, vadilerde at turu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları eşliğinde düzenlenen at turu, eşsiz manzaraya sahne oldu.

At sırtında vadileri gezen yerli ve yabancı turistler, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında ilerlerken gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarını izleme fırsatı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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