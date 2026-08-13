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İncesu'da Roma-Bizans mozaikleri gün yüzüne çıkıyor

İncesu'da Roma-Bizans mozaikleri gün yüzüne çıkıyor
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Kapadokya Alan Başkanı, Kayseri İncesu'daki Geç Roma-Erken Bizans dönemi mozaikli yapı kazısında incelemelerde bulundu. Örenşehir Mahallesi'ndeki çalışmalar, bölgenin tarihsel katmanlarının anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinden bilgi aldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinin Örenşehir Mahallesi'nde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait yapıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aslanbay, kazının bilimsel danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmasında yer alan ekibe teşekkür eden Aslanbay, "Kapadokya'da toprağın altında saklanan bu köklü sivil mimari örneklerinin açığa çıkarılması, bölgemizin tüm tarihsel katmanlarının bilimsel olarak çözümlenmesine ve kültür mirasımızın bütüncül biçimde anlaşılmasına önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Örenşehir, Kültür ve Turizm Bakanlığınca mart ayında "ören yeri" ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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