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Bartın'da yaralanınca kanyonda mahsur kalan kampçı 72 saat sonra bulundu

Bartın'da yaralanınca kanyonda mahsur kalan kampçı 72 saat sonra bulundu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde kamp için girdiği kanyonda ayağını testereyle kesen Hüseyin Bozacı, 3 gün mahsur kaldıktan sonra jandarma, AFAD ve köylüler tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kamp için girdiği kanyonda ayağını kesmesi sonucu 3 gün mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

18 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde aracıyla Kumluca beldesine bağlı Zafer köyüne gelen gurbetçi Hüseyin Bozacı (57), kamp malzemeleriyle köye 2 kilometre uzaklıktaki Arı Kayası Kanyonu'na girdi.

Kanyon içerisinde ilerleyen Bozacı, akşam kamp yaptığı sırada ağacın dalını kesmek isterken testereyle ayağını kesmesi sonucu yaralandı. Bozacı, telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kimseye ulaşamadı.

Ailesinin dün gece kayıp ihbarında bulunması üzerine Bozacı'nın telefon sinyalinin son olarak alındığı kanyon bölgesinde arama çalışması başlatıldı.

Jandarma komando, AFAD ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramada, kanyonun 1,5 kilometre içerisinde ayağından yaralanmış bulunan Bozacı'ya ilk müdahaleyi komando ekipleri yaptı.

Kanyon içine kurulan halat sistemiyle kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Bozacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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