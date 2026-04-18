Kanserden hayatını kaybeden polis memuru için uğurlama töreni

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadık Çalar (54), kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çalar'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 3 çocuk babası Sadık Çalar, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetti. Çalar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Erzurum Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, ilçe kaymakamları, siyasi partilerin il başkanları, polis memurları ile ailesinin katıldığı törende Sadık Çalar'ın öz geçmişi okundu. Lalapaşa Cami İmam Hatibi Ali Turhan'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Müftü Yaşar Çapçı dua edip, Çalar için helallik istedi. Tören mangası tarafından araca konulan Sadık Çalar'ın cenazesini meslektaşları uğurladı.

Vali Aydın Baruş ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis memuru Çalar'ın babası Dursun Çalar'a taziye dileklerini iletti. Çalar'ın cenazesi, memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

