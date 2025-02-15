Kanserle Mücadele Eden Polis Memuru Eyüp Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
43 yaşındaki polis memuru Eyüp Yılmaz, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Bafra'da aile mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi ve birçok resmi yetkili katıldı.
Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen 43 yaşındaki polis memuru Eyüp Yılmaz, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Yılmaz, yakalandığı mide kanseri nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Uluağaç Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ile meslektaşları katıldı.