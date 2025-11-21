Kanserle Mücadele Eden Genç Sporcu Ödül Aldı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 15 yıldır nadir görülen kanser türlerinden 'Ewing sarkom' ile mücadele eden Mücahit Aka (29), sağ kolunu kaybetmesine rağmen sporla hayata tutundu. Protez koluyla yüzme, bisiklet, dalış, basketbol, futbol ve masa tenisi gibi birçok spor dalıyla ilgilenen Aka, Ankara'da Toplumsal Uzlaştırma Platformu tarafından düzenlenen '2'nci Genç Başarı Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğan Mücahit Aka'ya, 2010 yılında, 14 yaşında, nadir görülen kanser türlerinden 'Ewing sarkom' tanısı konuldu. Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aka, kemoterapi tedavisi gördü ve bu süreçte sağ kolu ampute edildi. Protez uygulaması yapılan Aka, hastalığın sürekli nüksetmesine rağmen sporla hayata tutundu. Önce yüzme öğrenen Aka, daha sonra bisiklet, dalış, basketbol, futbol ve masa tenisi gibi birçok spor dalıyla ilgilendi. Bu süreçte tedavisini de sürdüren Aka, spora olan tutkusu ve azmi nedeniyle Toplumsal Uzlaştırma Platformu tarafından düzenlenen '2'nci Genç Başarı Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

'SPOR HAYATIMDA BÜYÜK ÖNEM ARZ ETTİ'

Aka, sağlık problemleri nedeniyle Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü'ndeki eğitimine ara verdiğini söyledi. Aka, ortaokul yıllarından itibaren kanserle mücadele ettiğini anlatarak, "Bilmediğimiz bir şeyle savaşamayız. Ben savaşmayı değil, kabullenmeyi kabul ettim. Tedavilerimi oldum, ameliyatlarımı geçirdim ve süreç hala devam ediyor. Spor bizim her zaman hayatımızda olan bir parçadır aslında. Bunlar, bizim oranın halkının genel olarak yaptığı aktivitelerdir. Amputasyon sonrası spor, benim hayatımda daha büyük bir önem arz etti. Yüzmeyi amputasyondan sonra öğrendim. Bisiklet en sevdiğim spor. Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Van Gölü Havzası'nı 7 günde tamamladık. Bayburt Bisiklet Festivali'ne kendi bisikletimle katıldım. Tek kolla bu parkurları geçmem çevremde şaşkınlık yaratıyor; ama benim için doğal" dedi.

'SONUÇ DEĞİL, MÜCADELE ÖNEMLİDİR'

Sporun kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Aka, "Engelimin beni engellemeyeceğini biliyorum. Bu motivasyonda olduğumuz sürece karşımıza çıkacak bütün engelleri aşabiliriz. Benim için de spor hep bu amaç doğrultusunda bir araç oldu. Sporun yanı sıra inancım en güçlü destekçim. Kanserin Allah tarafından verilmiş bir nimet olduğunu düşünüyorum. Kanserin bizim için birer imtihan olabileceğini söyleyebilirim. Bu aslında Rabbimizden bize birer lütuftur. Rabbimin kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğine inanıyorum. Yaşadığımız hayatta sonuç değil, mücadele önemlidir" diye konuştu.

'YENİ PROTEZLE KEMAN ÇALMAK İSTİYORUM'

Hastalığının yıllar içinde sağ koldan iki bacağa, ardından akciğer, yemek borusu ve kalp bölgesine kadar yayıldığını anlatan Aka, "2025 yılının ilk aylarında akciğerde tekrar metastaz yaşadım. Bu patoloji sonucunun çıktığı süre zarfında yayılım gösterdi. Bunlar benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Dalış yapıyorum, futbol ve basketbol oynamaya devam ediyorum. Ama yeni hedefim keman çalmak. Yeni bir protez yaptırabilirsem, keman çalmak istiyorum. Toplumsal Uzlaştırma Platformu tarafından düzenlenen 2'nci Genç Başarı Ödüllerine layık görüldüm. Böyle bir şey beklemiyordum. Gündelik hayatta yaptığım aktivitelerin insanlara umut olduğunu görmek beni mutlu etti. Birilerine örnek olmak güzel bir duygu" dedi.