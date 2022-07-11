KANSERLE 3'ÜNCÜ SAVAŞINI KAYBEDEN CEMRE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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KANSERLE 3'ÜNCÜ SAVAŞINI KAYBEDEN CEMRE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KANSERLE mücadelesini 2 kez kazanan ancak 3'üncü kez nükseden hastalığına yenilen Cemre Uçaryılmaz Metin (27), gözyaşları içinde toprağa verildi.

KANSERLE mücadelesini 2 kez kazanan ancak 3'üncü kez nükseden hastalığına yenilen Cemre Uçaryılmaz Metin (27), gözyaşları içinde toprağa verildi. 'Hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başlamıştı.

Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Son sınıfta kemir kanseri olan Cemre, 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenen Cemre hem sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi. Cemre'yi, bu zor yolculuğu sırasında Umut Metin, hiç yalnız bırakmadı. Çift, geçen aralık ayında da evlendi. Cemre, kendisine de moral olan o anları, sosyal medyadan paylaştı.

KANSER 3'ÜNCÜ KEZ NÜKSETTİ

Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. 'Bir Genetikçinin Dünyası' adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Şubat ayında kanser 3'üncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, Bursa'daki özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Cemre'den dün acı haber geldi. Cemre Uçaryılmaz Metin, hastanede hayatını kaybetti.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Cemre Uçaryılmaz Metin için bugün öğle vakti Balıkesir Yunus Emre Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Cemre'nin eşi Umut Metin, annesi Figen Uçaryılmaz, yakınları, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Eşinin tabutu başında taziyeleri kabul eden Umut Metin, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Cemre Uçaryılmaz Metin'in cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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