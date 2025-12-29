Kanseri yenenler yeni yılı birlikte kutladı

ANKARA'da kanseri atlatan yaklaşık 300 kişi, Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği (BİNSENDER) tarafından düzenlenen etkinlikte yeni yılı kutladı. Tedavisi süren hastaların da yer aldığı etkinlikte, pasta kesilerek hastalara moral verildi.

BİNSENDER tarafından kanseri atlatmış ve halen tedavisi süren hastalar için Yenimahalle Belediyesi Nergis Düğün Salonu'nda yılbaşı partisi düzenlendi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen etkinlikte, hastalar ve aileleri, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Müzik ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı partide, sanatçı Barış Egeli gönüllü olarak şarkılar seslendirdi. Program, yılbaşı pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

'BU ETKİNLİĞİ GELENEK HALİNE GETİRDİK'a

Oğlu Erdi Berkay Gülmez'i 19 yaşında lösemiden kaybettikten sonra BİNSENDER'i kurarak, binlerce lösemili hastaya ulaşan Çiğdem Kuzucu (53), onkoloji ve hematoloji hastaları olarak 2025 yılında çok yorulduklarını söyledi. Kuzucu, "Beyaz önlükleri görmekten bıktık. Kemoterapilerden, radyoterapilerden usandık. Bir kısa mola verelim istedik. Biz bu etkinliği gelenek haline getirdik. Konuk evinde kalan hastalarımız, hasta yakınlarımız, tedavisi devam edenler, tedavisi bitmiş olanlar buluşuyoruz. Doyasıya bir gün yaşıyoruz. Amacımız, hastalarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek" dedi.

'GERİ DÖNÜŞLERİMİZ ÇOK GÜZEL'

Kuzucu, tedavi görenlerin yılbaşında evlerine gidemeyeceğini söyleyerek, "Amacımız, ev özlemlerini gidermek olacak. Biz varız, 'İyi ki varsınız' diyeceğiz. Amacımız onları dinlendirmek, mola verdirmek. Hepsi de 'İyi ki geldik' diyorlar, 'İyi ki varsınız' diyorlar. Hepsi bugünden mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Geri dönüşlerimiz çok güzel. Her defasında dilek kutusu yapıyoruz. Dileklerini yazıyorlar. Bazılarının dileklerini gerçekleştiriyoruz. Genelde sağlık istiyorlar. Evlerine kavuşmak istiyorlar. 2026'dan benim de beklentim o. Bol kahkahalı, sağlıklı gelsin istiyorum. 2025 biraz kötü geçti herkes için. Ama 2026 çok güzel gelecek. Umudum o yönde. Lütfen sağlığımızın kıymetini bilelim" diye konuştu.

'GEÇMEYEN BİR SÜREÇ DEĞİL'

2019 yılında lösemi tanısı aldığını belirten Şevket Arslan (32), "Lösemi tanısı aldığımda hastalığıma dair hiçbir şey bilmiyordum ama şu an gerçekten çok iyiyim. Zorlu bir süreç ama geçmeyen bir süreç değil. Hayat devam ediyor. Hayata adapte olmamız gerekiyor. Bu şekilde hayat her zaman kötü geçmiyor. Belli bir noktadan sonra güzel şeyler de oluyor. Kurtuluyorsunuz" dedi.

'UMUTSUZLUĞA HİÇBİR ZAMAN KAPILMAMALARINI İSTİYORUM'

10 yıl önce yakalandığı lösemiyi tedaviyle atlatan Esin Haliloğlu (51) ise "Bu hastalık sebebiyle vekil öğretmenliği bırakmak zorunda kaldım. Aslında aktif olarak da çok seviyorum. Tekrardan başlamayı düşünüyorum. Çünkü çok şükür, iyiyim. Daha iyiyim. Şu anda yıllık kontrollerime devam ediyorum. Çok şükür bir sıkıntı yok. Gayet iyi durumdayım. Normal hayatıma çok rahatlıkla da geri döndüm. İnsanların kendileri gibi şeyleri yaşamış insanlarla beraber olması çok güzel. Bu hastalığı yaşayanlarla paylaşmak çok güzel oluyor. Onun için buradayım ve onlara destek vermek canı gönülden istediğim bir şey. Umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmamalarını istiyorum. Çünkü ben de çok şükür ilk hastalığı duyduğumda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Çocuklarım küçüktü. Onların geleceğini göremeyeceğimi falan düşündüm. Ama sonrasında çok iyiyim şu anda. Onun için Allah'a şükür, onlara da o şekilde destek vermek isterim. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Hayat güzel, yaşamak güzel gerçekten" diye konuştu.