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Kanserden hayatını kaybeden turizmci Naile Göçen Çukurova Aydın'da toprağa verildi

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Kuşadası'nın tanınmış turizmcisi Naile Göçen Çukurova, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Aydın'da kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verilen Çukurova'nın cenazesine ailesi, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve çok sayıda turizmci katıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin, kanserden hayatını kaybeden tanınmış turizmcisi ve iş insanı Naile Göçen Çukurova (64) son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası'nda turizm sektörünün öncü isimlerinden Naile Göçen Çukurova, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Çukurova, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi olan Çukurova için bugün Aydın'da Bey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çukurova'nın cenazesine ailesi, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, yakınları ve çok sayıda turizmci ile iş insanı katıldı. Naile Göçen Çukurova'nın cenazesi, kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANATA VE EĞİTİME VERDİĞİ DESTEKLE TANINIYORDU

Naile Göçen Çukurova, Kuşadası'nın tarihi Tabakhaneler bölgesini 6 yıllık bir restorasyon sürecinin ardından kültür ve sanat merkezine dönüştürdü. Sanata ve eğitime verdiği destekle tanınan Naile Göçen Çukurova, kurduğu Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı aracılığıyla da çok sayıda üniversite öğrencisine eğitim bursu sağladı.

Haber - Kamera : Oğuzhan BOYSAN / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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