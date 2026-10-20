Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kanser tedavisi gören iş insanı Hasan Karaca (61), Yozgat'ta toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yozgat'ta kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden iş insanı Hasan Karaca'nın (61) cenaze törenine katıldı. Karaca'nın cenazesi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki dönem Berlin Alperen Ocakları Başkanı Adem Karaca'nın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

Destici, kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden iş insanı Hasan Karaca'nın (61) cenaze törenine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Karaca'nın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaca'nın ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, BBP Yozgat İl Başkanı Akif Yazarel, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı

Çırağına yaptığı yanına kar kalmadı! İşkenceci berber tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı

Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Karar çıktı! Çatıya keskin nişancı yerleştirilecek

Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
82 yıl sonra bir ilk! Başbakan baba oluyor

Eşcinsel başbakan baba oluyor! Müjdeyi ultrason fotoğrafıyla verdi