Kanser tedavisi gören iş insanı Hasan Karaca (61), Yozgat'ta toprağa verildi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki dönem Berlin Alperen Ocakları Başkanı Adem Karaca'nın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

Destici, kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden iş insanı Hasan Karaca'nın (61) cenaze törenine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Karaca'nın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaca'nın ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, BBP Yozgat İl Başkanı Akif Yazarel, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA