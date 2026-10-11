Kanlıca önlerinde gemi sürüklendi; boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kanlıca önlerinde gemi sürüklendi; boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BULGARİSTAN'dan İtalya'ya seyreden 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi.
BULGARİSTAN'dan İtalya'ya seyreden 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı