Haberler

Kanlıca önlerinde gemi sürüklendi; boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanlıca önlerinde gemi sürüklendi; boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BULGARİSTAN'dan İtalya'ya seyreden 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi.

BULGARİSTAN'dan İtalya'ya seyreden 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

Ünlü oyuncu evlilik sonrası sınırını çizdi! Öpüşme ve dekolteye veda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık

Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi
İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler

Olaylı maçtan sonra herkes Arda'yı konuşuyor
Powerbank yangın çıkardı! Uçak acil iniş yaptı

Alev alan powerbank rota değiştirtti
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

11 kişinin hayatını kaybettiği facianın görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı