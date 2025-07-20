Kangırlı Köyü'nde Hayır Yemeği Yoğun İlgi Gördü

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde düzenlenen hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, çevre köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara yemek, pilav ve tatlı ikramında bulunulurken, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Köy Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özgün, katılım sağlayan tüm protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, hayır yemeğinin kabul olmasını temenni etti.