Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu Güncel Haberler Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir işletmede kangal köpeği, annesinin sahiplenmediği yavru kuzuya annelik yaparak onu emziriyor. Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir işletmede kangal köpeği, annesinin sahiplenmediği yavru kuzuya annelik yaparak onu emziriyor. Elazığ'da annesinin sahiplenmediği 1 kuzuya, kangal köpeği sahip çıktı. Köpek, kuzuyu emziriyor ve kendi yavruları gibi bakıyor. Dişi kangal köpeği kuzuyu emzirmeye ve kendi yavrularıyla birlikte bakmaya başladı. Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiği anlar sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Baskil Elazığ Güncel Haberler

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