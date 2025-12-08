Sivas'ta Kangal köpeği çaldıkları iddia edilen 3 zanlı Kayseri'de yakalandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kangal köpeği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, Kayseri'de gözaltına alındı. Emniyet güçleri, çalınan köpekleri sahibine teslim etti.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen Kangal Köpeği hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Kayseri'de bulundukları tespit edilen şüpheliler A.K, M.T. ve Y.T. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
Çalınan Kangal köpekleri ise ilçeye getirilerek sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel