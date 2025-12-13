Haberler

Sivas'ta otomobil menfeze devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin menfeze devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Mücahit Ömer (20) yönetimindeki 34 HLK 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu menfeze devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki İsmail Tepegöz (24) ile Ahmet Tepegöz (56) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza da ağır yaralanan Ahmet Tepegöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
