Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas-Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkisinde Mücahit Ömer'in kullandığı 34 HLK 07 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Tepegöz (24) ve Ahmet Tepegöz (56) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Tepegöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.