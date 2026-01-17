Haberler

Kardan yolu kapanan köyde tek başına kaldı, kendisine ulaşan ekiplere direndi

Güncelleme:
Sivas'ın Kangal ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde, 5 gündür kaybolan İbrahim Bilgili'ye ulaşıldı. Ekipler, durumu iyi olan Bilgili'yi güvenli bir yere götürmek istedi, ancak başlangıçta direndi.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Kırlangıç köyünde tek başına kalan İbrahim Bilgili'den 5 günden beri haber alınamadı. Durumun ilçe kaymakamlığına bildirilmesi üzerine, yakındaki Oğlaklı köyünün muhtarı Cafer Çakmak, jandarma ve İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ile gece saatlerinde köye ulaşmak üzere yola çıktı. Yoğun kar birikintisi olan köy yolunu güçlükle açan ekipler, ulaştıkları evde İbrahim Bilgili'nin durumunun iyi olduğunu gördü. Karşısında ekipleri görünce şaşıran Bilgili, cep telefonunun açık olduğunu ama çalışmadığını söyledi.

Evine ulaşan ekiplerin, "Seni götürelim, bir yurda yerleştirelim, orada kal' teklifine karşı Bilgili, "Gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ben gelmiyorum, beni götüremezsin, ben gidip orada ne yapacağım? Beni huzurevine gönderirler" diyerek olumsuz cevap verdi.

Ekiplerin uzun süren çabalarının ardından ikna edilen Bilgili, ilçe merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
