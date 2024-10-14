Kangal Çoban Köpeğinin Ölümü Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsünü bekleyen kangalın öldüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine bağlı Sandıklı Köyü'nde meydana geldi. Köydeki bir ağılda küçükbaş hayvanları bekleyen kangal cinsi çoban köpeği, sabah saatlerinde yerde hareketsiz görüldü. Güvenlik kamerasını inceleyen sahipleri, köpeğin kulübesinin üzerinden atladıktan sonra yere yığılıp hayatını kaybettiğini gördü. Köpek, sahipleri tarafından toprağa gömülürken, öldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,