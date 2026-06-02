Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çakırcaali mevkisinde bulunan bir düğün salonuna gitmek isteyen Feride Ü. (48), bariyeri aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Feride Ü'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yola savrulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Feride Ü'nün cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.