Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir düğün salonuna gitmek için bariyeri aşarak karşıya geçmeye çalışan 48 yaşındaki Feride Ü., otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Çakırcaali mevkisinde bulunan bir düğün salonuna gitmek isteyen Feride Ü. (48), bariyeri aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Feride Ü'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yola savrulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Feride Ü'nün cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
