Kandıra'da yasa dışı avlanan 500 kalkan balığı ele geçirildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, yasa dışı avlandığı belirlenen, tanesi ortalama 7 kilo 500 gram ağırlığında olan yaklaşık 500 kalkan balığı ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Kefken Balıkçı Barınağı'nda yapılan denetimde; tanesi ortalama 7 kilo 500 gram ağırlığında yaklaşık 500 kalkan balığı ele geçirildi. Yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen kalkan balıkları, muhafaza altına alındı. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Sürdürülebilir balıkçılık için sahil şeridi ve balıkçı barınaklarında kontrollerin devam edeceğini belirten yetkililer, kalkan balığının avlanmasının yasak olduğu dönemlerde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.