Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün sürücüsü Himmet İ. (62) hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mülkişeyhsuvar Mahallesi'nde Himmet İ. (62) idaresindeki 54 DE 752 plakalı traktör, geri manevra sırasında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
