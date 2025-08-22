Kandıra'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 41 RR 275 plakalı araçta bulunan Z.N. hayatını kaybetti. Eşi M.N. ise yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
M.N. idaresindeki 41 RR 275 plakalı otomobil, Babaköy Mahallesi sapağında yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücünün eşi Z.N, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kazada yaralanan çift, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Z.N. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel