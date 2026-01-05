Evde sağlıksız koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bir evde sağlıksız koşullarda tutulan 38 köpek ve 17 kedi koruma altına alındı. Olayla ilgili sorumlulara adli ve idari yaptırım uygulanırken, belediye ekipleri de evde ilaçlama yaptı.

Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi, bir evde çok sayıda hayvanın sağlıksız koşullarda tutulduğu, çevreye koku ve gürültü yayıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polis eşliğinde adreste inceleme yaptı. Yapılan incelmede açlık, hijyen eksikliği ve bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi veren 38 köpek ve 17 kediye el konuldu. Hayvanların sağlıksız koşullarda tutulmasının, çevrede yaşayan vatandaşları da olumsuz etkilediği tespit edildi. Koruma altına alınan hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Olayla ilgili sorumlulara adli ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Hayvanların bulunduğu daire ise belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

Haber: Ardacan UZUN/KANDIRA(Kocaeli),