Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, can güvenliği için bu kararın alındığı belirtildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş