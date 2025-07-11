Kandıra'da Kaybolan Genç Ebubekir P'nin Cesedi Bulundu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan 21 yaşındaki Ebubekir P'nin cesedi, arama çalışmaları sonucunda bulundu. Ekipler, gencin cesedini Tuzağzı açıklarında çıkardı ve Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde dün arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan Ebubekir P'nin (21) bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle arama çalışması yürütüldü.

Ebubekir P'nin cesedi, ekiplerin ortak çalışmasıyla Tuzağzı açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kandıra'da dün denizde boğulma tehlikesi geçiren M.E.P. (19) ve Ö.A. (23) kurtarılmış, gözden kaybolan Ebubekir P. için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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