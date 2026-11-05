Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kandıra'da hırsızlıktan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kocaeli'de hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Tahran sokakları alev alev: Trump ve Netanyahu posterleri ateşe verildi

Başkentin sokakları alev alev: İki isme öfkeleri hiç dinmedi

Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı

Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti

Fotoğraftaki bir milletvekili! 5. dönem zaferini pistte kutladı