Kandıra'da Diş Hekimi Kuzenlere Silahlı Saldırı: İki Tutuklama

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı diş hekimi kuzenleri E.T. ve Y.C.'yi tabancayla yaralayan N.M.M. ile olayla ilişkisi olduğu belirlenen S.M. tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz günü Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. N.M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yaptıkları öğrenilen kuzenleri M.E.T. ve Y.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.M.M. tabancayla kuzenlerine ateş açtı. M.E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, N.M.M. kaçarak uzaklaştı. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.T. ve Y.C. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilişkisi olduğunu belirlediği S.M. ve Y.D.'yi 5 Temmuz günü, firari N.M.M.'yi ise 7 Temmuz günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.M.M. ile S.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Ardacan UZUN/KANDIRA (Kocaeli),