Kandıra'da Denize Girme Yasağı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6-8 Ağustos tarihleri arasında tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. Kaymakamlık, vatandaşlardan yasaklara uymalarını istedi.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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