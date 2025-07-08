Kandıra'da Baba ve Kızı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi, Baba Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde engelli kızı Rana Akın ile denizde boğulma tehlikesi geçiren Murat Akın (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rana Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, dün Cebeci Çamlık Mahallesi Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Murat Akın ve engelli kızı Rana Akın, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Baba ile kızının boğulma tehlikesini geçirdiğini fark eden Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları harekete geçti. Cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla baba ile kızı denizden çıkartıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Rana ve Murat Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişiden Murat Akın, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Rana Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba ve kızının Düzce'nin Gölyaka ilçesinden denize girmek için Kandıra'ya geldiği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Murat Akın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gölyaka'ya bağlı Güzeldere köyüne gönderildi.