KANDAHAR - Afganistan'da çiftçilerin haşhaş ekimi - Haberler

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KANDAHAR - Afganistan'da çiftçilerin haşhaş ekimi

AA - Mohammad Noori - Güncel
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Haşhaş tarlası detaylar Tarla sahipleriyle röportaj KANDAHAR - Afganistan'da Taliban'ın uyuşturucu ticaretini yasaklayacağını açıklamasına rağmen çiftçiler haşhaş ekimini sürdürüyor.

Haşhaş tarlası detaylar

Tarla sahipleriyle röportaj KANDAHAR - Afganistan'da Taliban'ın uyuşturucu ticaretini yasaklayacağını açıklamasına rağmen çiftçiler haşhaş ekimini sürdürüyor. Afganistan'ın su kaynaklarının büyük kısmı İran ve Pakistan'a akıyor. Bu da, çiftçileri ekimi kolay, kazancı yüksek olan haşhaş ile kenevir ekimine sevk ediyor. Afganistan'ın birçok vilayetinde kırsal alanlarda geniş kenevir ve haşhaş tarlaları görmek mümkün. Haşhaş ekiminde özellikle Helmand ve Kandahar vilayetleri öne çıkıyor. Temmuz sonlarında kenevir ekimi yapılırken ekim sonu, kasım başı gibi mahsul alınıyor. Haşhaş ise kasım sonu aralık başı gibi ekilmeye başlanıyor ve nisan ortalarından başlayarak mahsul toplanıyor.

KANDAHAR - Afganistan'da çiftçilerin haşhaş ekimi

KANDAHAR - Afganistan'da çiftçilerin haşhaş ekimi

KANDAHAR - Afganistan'da çiftçilerin haşhaş ekimi

AA / Mohammad Noori - Güncel

Afganistan, Kandahar, Röportaj, Taliban, Güncel, Haberler

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