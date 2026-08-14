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Vali Korumaları 2 Çocuğu Sulama Kanalından Kurtardı

Vali Korumaları 2 Çocuğu Sulama Kanalından Kurtardı
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Şanlıurfa'da serinlemek için DSİ sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı. Vali Hasan Şıldak'ın korumaları, tel örgülere tutunan çocukları kurtardı; sağlık ekipleri müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

ŞANLIURFA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, programı için bölgede bulunan Vali Hasan Şıldak'ın korumaları tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk serinlemek amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait tarımsal sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çocuklardan 2'si kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2'si ise akıntıya kapılıp sürüklendi. Bu sırada programı nedeniyle bölgede olan ve boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın korumaları, yardıma koştu. Korumalar, çocukların tel örgülere tutunmasını sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tel örgüleri kesip merdivenle çocukları sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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