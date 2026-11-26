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Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan Kanadalı astronot Joshua Kutryk, dünyadan binlerce kilometre uzakta üçüncü kez baba oldu.

Kanada Uzay Ajansından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 6 aylık uzay misyonu için ISS'e giden Kutryk'in eşi Heather Kutryk bir kız bebek dünyaya getirdi.

Dünyadan binlerce kilometre uzakta olan Kutryk, üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Kutryk çifti, yaptıkları yazılı açıklamada, "Aramızdaki mesafeye rağmen hayatımıza yeni küçük yıldızımızı kucaklarken birbirimize inanılmaz derecede bağlı hissediyoruz." ifadesine yer verdi.

Uzaya gitmenin baba Kutryk'un çocukluk hayali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çocuklarımıza büyük hayallerin peşinden gitmeye değer olduğunu, sıkı çalışmanın ve kararlılığın önemini ve ailenin desteğiyle güçlü bir topluluk sayesinde olağanüstü şeylerin mümkün olduğunu göstermeyi umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Halen ilk uzay misyonunda olan Kutryk, ISS'deki görevi esnasında baba olan dördüncü astronot oldu.

Kaynak: AA